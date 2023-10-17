AKM’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Tekfen Filarmoni özel hazırladıkları programlarla sanatseverle buluşacak.

1923’TEN SONSUZA...

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü için hazırladığı “1923’ten Sonsuza: İkinci Yüzyıla Merhaba” konseri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminde müzik kültürünü iki devir arasında taşıyan köprü şahsiyetlerin eserlerinden oluşuyor. AKM Tiyatro Salonu’nda 22 Ekim Pazar saat 11.30’da başlayacak Mehmet Güntekin’in yöneteceği, konserin solistleri Hakan Hataylı ve Neval Güleç. Konserin en sürprizli eseri ise Cumhuriyet’in ilan edilişi şerefine özel olarak bestelenen nadide bir eser olacak.

İDSO’DAN CEMAL REŞİT REY’DEN FERİT TÜZÜN’E CUMHURİYET PANORAMASI

Büyük mücadeleler ve şanlı zaferlerle kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılına adanan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasına ait “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konserinde, ülkemizin yetiştirdiği parlak piyanistlerden Can Çakmur sahne alarak Shostakovich’in İkinci Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Ayrıca İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra; Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ferit Tüzün gibi bestecilerin, halk ezgilerimizin ruhunu yansıtan en güzel eserlerini 27 Ekim Cuma günü AKM Tiyatro Salonunda saat 20.00’de seslendirecek.

29 EKİM İÇİN ÖZEL REPERTUVAR

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimiz ile ilgili bir repertuvar ile sahneye çıkıyor. 27 Ekim 2023 Cuma günü AKM Müzik Platformunda saat 19.00’da başlayacak konserde solistler Elif İnce ve Gediz Çoroğlu muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.

TEKFEN FİLARMONİ’DEN 100. YIL KONSERİ “EY NAZLI HİLAL… KORKMA, MİLLETİMİNDİR İSTİKLAL!

Cumhuriyetimizin 100. yılında daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Tekfen Vakfı’nın desteği ile yazar Mehmet Altun devlet ve özel arşivlerinde, sahaflarda yaptığı araştırmalar sonucunda ulaştığı İstiklal Marşı’mızın yazılma hikayesini, 28 Ekim’de Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder’in adını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi’nde seslendirecek. Sahnede 120 kişinin sanatını icra edeceği görkemli temsilde kendi alanlarında ülkemizin en saygın ve sevilen sanatçıları yer alacak. Milli Marş’ın öyküsünü tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir sahneye uyarlarken, Meclis’teki hararetli tartışmaları, Tunalı Hilmi ya da Garp Ordusu Erkan-ı Harbiyesi Komutanı İsmet (İnönü) Bey’in sözlerini ise sevilen tiyatrocularımız Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Yiğit Sertdemir canlandıracak. Ses sanatçıları olarak şef Masis Aram Gözbek yönetiminde MAGMA Filarmoni Korosu ve Ankara Operası solist sanatçısı tenor Faik Mansuroğlu’nun yanı sıra, saz heyetini oluşturacak ülkemiz önde gelen saz ustaları Göksel Baktagir (kanun), Yurdal Tokcan (ud) ile Ercan Irmak (ney)’ın eşlik edeceği Sumru Ağıryürüyen sahnede olacak.

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN CUMHURİYETİN YETİŞTİRDİĞİ BESTECİLERE SAYGI DURUŞU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyet'in 100. yılını sanatseverlerle beraber marşlarla, türkülerle birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacak. 29 Ekim saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek “Cumhuriyet’in 100. Yıl Konseri” programında, Cumhuriyet’in yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden oluşan bir seçki sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef İbrahim Yazıcı yönetirken koroyu şef Volkan Akkoç yönetecek. Cumhuriyet'in yetiştirdiği bestecilerimize saygı duruşu niteliği taşıyan gecede Ceren Aydın (soprano), E.Tuğba Tekışık (mezzosoprano), Serkan Bodur, (tenor), Emre GÜNGÖR (bas) ve İlke Kodal (dans) solist olarak yer alacak.

Atatürk Kültür Merkezinde yer alan etkinliklerin detaylarına https:// akmistanbul.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.