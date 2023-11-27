AKM’de bu hafta 4-10 Aralık etkinlikleri

ANADOLU ATEŞİ // 4 ARALIK PAZARTESİ 20:00 // AKM TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün prodüksiyonu ile AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

ŞARKILARA HAYAT VEREN KADINLAR // İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU // 5 ARALIK SALI 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 89. yıldönümünde gerçekleştirilecek "Şarkılara Hayat Veren Kadınlar" adlı konserde 5 Aralık Salı günü AKM Tiyatro Salonu’nda kadın bestekarların eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirilecek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ile ölçülmelidir’’, Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine, teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur’’ demek suretiyle Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminden, Cumhuriyetin ilan edildiği dönem ve sonrasında güfteleri ve besteleri ile musikimiz içinde yer alan Dil Hayat Kalfa’dan, Esma Sultan, Leyla Saz’a, Neveser Kökdeş’ten, Radife Erten, Melahat Pars’a kadınlarımızın eserlerinden seçilmiş repertuvarı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ses ve saz sanatkarları Sanat Yönetmeni Şükrü Türkmen eşliğinde seslendirecek.

MÜZİK TAKVİMİ: ARALIK AYINDAN YANSIYANLAR //CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU// 5 ARALIK SALI 19.00// AKM MÜZİK PLATFORMU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu tarafından hazırlanan programda, dünya takviminin müzik kültürümüze yansımalarının peşine düşülüyor. Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan sosyal, kültürel ve siyasi olaylar ile müzik kültürümüz arasında şaşırtıcı bağlar kuruluyor. Konuyla ilgili eserlerin seslendirildiği programda, perdeye yansıtılan fotoğraf ve belgelerle, dinleyici zaman tünelinde bir yolculuğa çıkarılıyor. Programı Mehmet Güntekin, koro ses ve saz sanatçılarının refakatiyle sunuyor. Programda Aybige Demir Okan, M. Taha Aras solist olarak yer alırken sazlara Birol Yayla, Taner Sayacıoğlu, Lütfiye Özer hayat veriyor.

DON GIOVANNI// İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ //6 ARALIK ÇARŞAMBA 20:00 // 9 ARALIK CUMARTESİ 20.00// TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği “Don Giovanni” Operası, opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Öyle ki Richard Wagner, Don Giovanni'nin eserinin "tüm operaların operası" olduğunu iddia etmiştir. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur. Opera, kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, çapkın bir İspanyol asilzade olan Don Giovanni adındaki efsanevi karakterin maceralarını anlatmaktadır. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayet işleyene kadar… Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

SİYAH BEYAZ GÜNLER // İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK TOPLULUĞU // 7 ARALIK PERŞEMBE 19.00 // AKM MÜZİK PLATFORMU

AKM Müzik Platformunda 7 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de her biri kalbe dokunan eserlerden oluşan, seçkin bir repertuvarın seslendirileceği İstanbul Devlet Modern Folk Topluluğu tarafından sahneye konacak ‘Siyah Beyaz Günler’ konserinin solistleri; Jülide Karan ve İrem Sağer olacak.

GISELLE // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 7 ARALIK PERSEMBE 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sezon başından beri dikkat çeken Giselle; 2 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Perşembe saat 20.00’de yeniden sahneye taşınıyor. Konusunun büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alındığı Giselle, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle, kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan, romantik balenin en önemli yapıtından biri. Doğaüstü ögelerle dolu olan Giselle balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘’Loys’’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl yeniden repertuvarında yer verdiği ‘Giselle’ balesini Zeynep Sunal Öngün sahneye koyuyor.

NEFESLİ SAZLAR HAFTASI // İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ // 8 ARALIK CUMA 20:00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında Nefesli Sazlar Haftası konseptiyle 8 Aralık Cuma günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde; G.Rossini’nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü’, Neciti Giray’ın düzenlemesini Oğuzhan Balcı’nın yaptığı ‘March Miss Ole’ (Dünya Prömiyeri), G.Rossini’nin ‘Cezayir’de Bir İtalyan Kızı’, K.Weill’in ‘3 Kuruşluk Opera’dan Süit’ gibi eserler yer alacak.

GİDİON’UN DÜĞÜMÜ// ANKARA DEVLET TİYATROSU // 8 ARALIK CUMA 20.00// 10 ARALIK PAZAR 15.00// AKM TİYATRO SALONU

Johnna Adams'ın 2012'de yazdığı, Amerika Eleştirmenler Birliğince en beğenilen oyun seçilen ‘Gidion'un Düğümü’, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu ile 8 ve 10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde, Tiyatro Salonunda seyirci karşısına çıkıyor. Gösterildiği tiyatrolarda kapalı gişe oynayan ve Çağdaş Amerikan Tiyatrosu’nun örneğini sunan oyun; Gordion düğümüne gönderme yaparak; eğitim sistemini çarpıcı bir şekilde irdeliyor. Birey yetiştirme sorumluluğunu bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciye aktaran ‘Gidion’un Düğümü’; sosyal medya, ebeveyn ve eğitimci olma, aile, ahlak, sanat, çocukluk ve hayal gücüne dair konularda seyirciyi düşünmeye teşvik ediyor. Çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstülendiği yapımda, Corryn karakterine Meltem Baytok, Heather karakterine Ebru Nil Aydın hayat veriyor. Yapımın dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Mahir Köksal ve müzikleri ise Can Atilla imzası taşıyor.

İBRAHİM ERKAL’A HÜRMET KONSERİ // GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ // 10 ARALIK PAZAR 20:30//TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İbrahim Erkal’a Hürmet Konseri; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nin Sanatçıya Vefa Konserleri kapsamında İbrahim Erkal anısına 10 Aralık Pazar günü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Konserin solistleri ise: Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Enes Yolcu, Gökhan Tepe, Güliz Ayla, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Sufle ve Zehra olacak.



AÇIK YAPIT SERGİ// ZEYNEP BULUT// AKM ÖNÜ // 10 ARALIK

Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekân kurgusu olan, uluslararası ödüllü “Açık Yapıt” eseri; Türkiye’de ilk kez Atatürk Kültür Merkezi’nde sergileniyor. 10 Aralık’a dek ziyaret edilebilecek “Açık Yapıt”, temelindeki aidiyet ve kent vurgusunu temel alarak, dünyaya aidiyetimizi sorgulayan, yer yer sıkışık, yer yer eğreti bir teatral anıt olarak olarak ziyaretçilerle buluşuyor. Açık Yapıt; tanımların anlamını yitirdiği, sınırların bulanıklaştığı günümüzde tiyatral bir anıt, tüm zamanlara bir soru işareti olarak sembolleşiyor.