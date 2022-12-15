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AKM'de düzenlenecek destek konserinde biletler kitap olacak
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) kütüphanesi olmayan okullara destek olmak amacıyla "Bir Kitap Biletin Olsun" konserine ev sahipliği yapacak.
KÜLTÜR-SANAT 15.12.2022, 09:49
AKM'den yapılan açıklamaya göre, konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği tarafından 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek konserin biletleri dinleyicilerin getireceği kitapla ödenecek. Müzikseverlerin biletleri yerine yanlarında getireceği tüm kitaplar ihtiyaç sahibi okullara bağışlanacak.
Etkinlikte beraber ve solo olarak Beyati ve Kürdilihicazkar makamında eserler icra edilecek.
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