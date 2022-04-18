AKM Çocuk Sanat Festivali başladı
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Sanat Festivali" başladı.
KÜLTÜR-SANAT 18.04.2022, 15:44
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, festival kapsamında hafta boyunca çok güzel etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi.
Yavuz, "Biz her yıl 23 Nisan haftasında bir hafta boyunca sizin için çok güzel kültürel ve sanatsal etkinlikler organize edeceğiz, sizi bekliyoruz. Sadece 23 Nisan'da değil, öğretmenlerinize, annelerinize, babalarınıza söyleyin, sizi yıl boyu Atatürk Kültür Merkezi'nde görmek istiyoruz." dedi.
Daha sonra Bakan Yardımcısı Yavuz, sahnede çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi ve çocukların yaptığı resimlerden hazırlanan sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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