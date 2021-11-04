AKM, Aida ile Radames'in aşkına şahitlik edecek

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkına şahitlik edecek.

Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri sanatçılarının yer aldığı Aida operası, 7 Kasım Pazar ve 8 Kasım Pazartesi saat 20.00'de İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. AKM'nin 2 bin 40 kişilik opera salonunun tüm biletleri, temsilden günler önce tükendi.

İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak bilinen eser, Mısır'ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alıyor.

Görkemli dekor ve kostümleriyle izleyicileri büyüleyen eserde, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan Radames'e, Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni, soprano Feryal Türkoğlu ise Aida'ya ses verecek.