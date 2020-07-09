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AKBANK SANAT KISA FİLM KANALI YAYINA BAŞLIYOR!

Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında kısa filmlerin online izlenmesine olanak sağlayacak bir yeniliğe imza atıyor. Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturulan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere ulaşabilecekler.

AKBANK SANAT KISA FİLM KANALI YAYINA BAŞLIYOR!

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere 16 yıldır düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu Festival, Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Forum Senaryo Yarışmasının yanı sıra birçok gösterim bölümlerinden oluşuyor. Festival ödülü filmlerin online izlenilmesine olanak sağlayan yeni bir yapı ile kısa filmin daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Aralarına Gökalp Gönen’in Avarya, Daria Kashcheeva’nın Daughter, Zeynep Köprülü’nün Orada, Sinan Kesova’nın Hinterlant, Alican Yücesoy’un Taş, Mohammad Hormozi’nin Inner Self, Ragıp Türk’ün Tor ve Murat Çetinkaya’nın Sonsuz filmi gibi önemli kısa filmlerin bulunduğu 8 filmlik seçki Türkçe altyazı seçeneği ile Akbank Sanat Youtube Kısa Film Kanalından izlenebilecek.

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AKBANNKSANATKısa FilmYayın
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