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Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Açıldı

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Seçilen eserler, 15 Ekim–21 Kasım 2020 tarihleri arasında Akbank Sanat'ta sergileniyor.

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Açıldı

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 1001başvuru arasından 16sanatçının eserleri sergi seçkisinde yer almaya hak kazandı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında sanatçı Ayşe Erkmen, sanatçı ve Verein K Viyana kurucusu Dejan Kaludjerovic ve serginin küratörlüğünü de üstlenen sanatçı ve küratör T. Melih Görgün yer aldı.

15 Ekim–21 Kasım 2020 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta ücretsiz olarak görülebilecek sergide eserleri yer alacak sanatçıların isimleri şöyle; Abdulvahap Uzunbay, Beril Or, Davut Yücel, Delal Eken, Diren Demir, Elif Özen, Engin Konuklu, Furkan Depeli, Hamza Kırbaş, İmelda Kuyumcu, Kemal Kahveci, Kemal Yıldız, Kübra Gürleşen, Mert Acar, Rana Kelleci, Yunus Tilen.

Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kazananlarAkbank Sanat Instagram kanalında canlı yayında açıklandı.  Gerçekleşen ödül töreninde Rana Kelleci, Hamza Kırbaş, Engin Konuklu ve Diren Demir eşit olarak ödüllendirildi.Ayrıca Yunus Tilen jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.

Bu yıl yarışmanın teması; “Gündelik Yaşama Dair”

Günlük yaşamda karşı karşıya kaldığımız olağan dalgalanmalar bağlamında bize sunulan ekonomi politikaları, kültürel yapılanmalar, ekolojik kararlara ve önerilerine yanıt olarak, birlikte düşünme ve üretme alanları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ve artık günümüzde sanatsal üretim kavramı -makro kosmosda yaratıcı alanlardaki üretim- hayatı organize etmenin gerekli bir bileşenini oluşturmakta.

Öte yandan, 1968 Paris situasyonistlerinin, ilişkilerin imgelere aracılık ettiği bir dünyayı öngördüğü gibi, insanlar şimdi gerçekliği gösteri bağlamında sezgisel olarak anlayıp, kendileri için hazırlanan kurallar ve formlarla bir ilişkisellik içinde kararlarını veriyorlar.

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Ayşe ErkmenDejan KaludjerovicT. Melih GörgünAkbankAkbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
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