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Akademik Program 'İfade Özgürlüğü' temasıyla başladı

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Akademik Program 'İfade Özgürlüğü' temasıyla başladı
Akademik Program 'İfade Özgürlüğü' temasıyla İstanbul Üniversitesi Doktora Salunu'nda başladı. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 17 Kasım– 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Akademik program 17 Kasım 2022 Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın konuşmaları ile başladı.

Açılış Konferansı ve birinci gün programı

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç yönetiminde; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin “İfade Özgürlüğü Bir Temel Hak Mıdır?” konulu açılış konferansının ardından, 'Soruşturma ve Kovuşturma Süreçlerinde Basının Haber Verme Hakkını Kullanılması', 'İfade Özgürlüğünün Sınırları Bağlamında Kuran-ı Kerim’e Karşı Gerçekleşen Eylemler', 'Şiddet ve Nefret Söylemi' konuları ele alındı. Akademik programın ilk gününde ayrıca; 'İfade Özgürlüğü Bağlamında Sosyal Ağlarda Algoritmalar', 'Filistin Sansür', 'İçerik Sağlayıcının Ceza Sorumluluğu', 'İçeriğin Silinmesi, Erişimin Engellenmesi ve Bant Daraltması Tedbirleri' konularında sunumlar gerçeleştirildi.

'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri', 'Türk Hukukunda Açık ve Yakın Tehlike Testi', 'Tarihsel Örnekler Işığında Suçu ve Suçluyu Övme Suçu' konu başlıklarında tebliğler yapıldı.

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