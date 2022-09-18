Aizanoi Antik Kenti kazısında mermer güneş saati bulundu

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazılar, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Ağustos'tan beri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürülüyor.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, , geçen ay başlayan kazı çalışmalarının Kütahya Valiliğinin de desteğiyle 80 işçi, 20 teknik personel ve akademisyenlerle antik kentteki Koca Çay, agora (çarşı) ve tiyatroda sürdürüldüğünü söyledi.

Penkalas Projesi kapsamında ağırlıklı olarak Koca Çay yatağında kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Coşkun, "Burada yaptığımız kazılar sonucunda köprüye ait çok sayıda yıkık vaziyette mimari blokla karşılaştık. Bunların büyük bir kısmı köprünün parapet/korkuluk taşlarından ibaret. Ancak köprünün bulunduğu alanda bu mimari kalıntılardan oluşan enkazın içerisinde bizi oldukça şaşırtan buluntularla da karşılaştık." dedi.

Coşkun, çay yatağında geçen yıldan beri çeşitli boyutlarda heykellere ait mermer parçaları bulunduğunu belirtti.