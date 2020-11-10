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AILA'DA 90'LARIN DOST MECLİSİ İLE NOSTALJİ RÜZGARLARI ESİYOR

İyi yemeği iyi müzikle buluşturan Aila, 13 Kasım 2020, Cuma akşamı 90’lar Türk popunun efsane sanatçıları Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca’nın dönemin en popüler şarkılarını seslendireceği “90’ların Dost Meclisi” etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

AILA'DA 90'LARIN DOST MECLİSİ İLE NOSTALJİ RÜZGARLARI ESİYOR

Doksanlı yıllara damga vurmuş unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca, konukları Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Geleneksel Türk mutfağını yenilikçi ve modern bir şekilde yorumlayan ve Şef Emre İnanır imzalı menüsüyle olduğu kadar etkinlikleriyle de fark yaratan Aila’da “90'ların Dost Meclisi” etkinlikleri sürpriz konukların da katılımıyla renklenecek.
13 ve 27 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak olan “90’ların Dost Meclisi” programının kişi başı ücreti 399 TL olup limitli içecek dahildir. Yemek 19.00’da müzik programı ise 19.30’da başlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:
AILAMetin ÖzülküSibel AlaşReyhan Karaca90ların Dost Meclisi
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