Ahşap ustasının kızı babasının izinde

İzmir'deki atölyede yaptığı kanun sazları dünyanın pek çok ülkesinde sanatçılar tarafından kullanılan ahşap ustası Aşir Güler, beş çocuğundan en büyüğü olan 27 yaşındaki kızı Ebrar Güler'e mesleğinin inceliklerini öğretiyor.

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programını tamamlayan Ebrar Güler, adından söz ettiren bir ahşap ustası olabilmek için Çiğli ilçesindeki 30 metrekarelik atölyede babasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ahşap kokusunun kendisine yaşam sevinci verdiğini, babasının mesleğini devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güler, ahşapla çocukluktan bu yana iç içe olduğunu, bu sanatı seçmesinin doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Babasının cesaretlendirmesiyle çocukluktan bu yana çeşitli denemeler yaptığını aktaran Güler işin içine girdiğinde oymacılığın göründüğü kadar zor olmadığını fark ettiğini dile getirdi.