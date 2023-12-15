Ahmet Taş, yapımcı ve yönetmen amcası İhsan Taş’ın izinde!

Daha önce Bir dede ile lösemi hastası torununun hikâyesini konu alan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminde, Halil Ergün’ün çırağı Osman karakterine hayat veren genç oyuncu Ahmet Taş, çok yakında çekimlerine başlanacak yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Dedemin Gözyaşları isimli sinema filminde başarılı bir performans sergileyerek yönetmeninden tam not alan ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de tüm ekip arkadaşlarının takdirini toplayan Ahmet Taş, oyunculuğa her geçen gün daha da ısınarak profesyonel anlamda oyunculuk serüvenine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Oyunculuğu severek yaptığını her fırsatta dile getiren genç oyuncu, yine amcası yapımcı ve yönetmen İhsan Taş’ın çekeceği güzel bir sinema filmiyle, yine farklı bir karakterle karşımızda olacak.

Genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü “Dedemin Gözyaşları” filmiyle ilk ciddi rolümü oynadım. En büyük hayalim, çırağını oynadığım Halil Ergün üstadım gibi, düzgün ve kaliteli projelerde yer almak” diye konuştu.