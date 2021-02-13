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Ahmet Mehmet’ten Zehirli Sarmaşık

Ahmet Mehmet'in ilk teklisi "Zehirli Sarmaşık" dinleyicileri ile buluştu. Söz ve müziği "bu yolda beni çok destekledi" diyerek bahsettiği Murat Onur Denizalp'e ait olan çalışmanın düzenlemesi ise Tolga Borcu ve Olcay Bağrıyanık'a ait. 

Ahmet Mehmet’ten Zehirli Sarmaşık

İlk parçasının heyecanını şu sözlerle dile getiren Ahmet "Müziğe olan tutkum hep vardı. Özellikle en çok dinlediğim sanatçı Ferdi Tayfur'dur.
16 yaşımdayken şarkı okumaya başladım, eğitim alamadım maalesef.
5/6 senedir biriktirdiğim parayla hayalimi gerçekleştirip bir stüdyo kurdum ve oradan kendimi müzik konusunda eğitmeye başladım. 
5 senedir tanıdığım bir arkadaşımla şarkılarımızı paylaşmaya karar verdik ve ilk şarkım "Zehirli Sarmaşık" ile bu yola adım atmış olduk. Desteklerinden dolayı beni bu yolda yalnız bırakmayan Kadir Abim ve Kardeşim Cüneyt'e çok teşekkür ederim." dedi.
Mart ayında ikinci, temmuz ayında üçüncüsü çıkacak olan şarkılarında müjdesini verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Zehirli SarmaşıkAhmet Mehmet
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