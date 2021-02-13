Ahmet Mehmet’ten Zehirli Sarmaşık

İlk parçasının heyecanını şu sözlerle dile getiren Ahmet "Müziğe olan tutkum hep vardı. Özellikle en çok dinlediğim sanatçı Ferdi Tayfur'dur.

16 yaşımdayken şarkı okumaya başladım, eğitim alamadım maalesef.

5/6 senedir biriktirdiğim parayla hayalimi gerçekleştirip bir stüdyo kurdum ve oradan kendimi müzik konusunda eğitmeye başladım.

5 senedir tanıdığım bir arkadaşımla şarkılarımızı paylaşmaya karar verdik ve ilk şarkım "Zehirli Sarmaşık" ile bu yola adım atmış olduk. Desteklerinden dolayı beni bu yolda yalnız bırakmayan Kadir Abim ve Kardeşim Cüneyt'e çok teşekkür ederim." dedi.

Mart ayında ikinci, temmuz ayında üçüncüsü çıkacak olan şarkılarında müjdesini verdi.