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Ahmet Durmuş’tan Ferdi Tayfur şarkıları

İzmir’de Ferdi Tayfur hayranlarının dikkatini çekmesiyle; 11 şarkılık “Sevebilseydin” albümünün çalışmalarını tamamlayan Ahmet Durmuş, albümünün iddialı şarkılarından ‘İçime Doğmuştu Sanki’ teklisini tüm dijital platformlarda yayınladı.

Ahmet Durmuş’tan Ferdi Tayfur şarkıları

Gelecek yıllara damgasını vuracak bir albümle dinleyicisinin karşısına çıkan Ahmet Durmuş İzmir’de Ferdi Tayfur hayranlarının dikkatini çekmesiyle; ‘Sevebilseydin ‘albümünün çalışmalarını tamamladı. Sesiyle Ferdi Tayfur hayranlarının dikkatini çeken ve 30 yıldır müzikle uğraşan sanatçı yıllardır gelen beğeni ve yorumlar karşısında kayıtsız kalmadığını söylüyor. Sanatçının albümünün iddialı şarkılarından ‘İçime Doğmuştu Sanki’ teklisi 26 Mart tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlandı. Ferdi Tayfur’un çalıştığı ünlü bestekar ve bestecilerin de desteğiyle 2. Albüm çalışmalarını sürdüren şarkıcı, birbirinden değerli müzisyenlerle birlikte özenle hazırlanmış modern yorumları müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İçime Doğmuştu SankiAhmet Durmuş
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