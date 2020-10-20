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Ahbap'tan Müzik ve Sahne Çalışanlarına Destek

Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin bilinciyle; pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için 27 Ekim’de Sahneye Ses Ver adlı etkinliğe imza atıyor.

Ahbap'tan Müzik ve Sahne Çalışanlarına Destek

Ahbap Derneği, COVID-19 salgınının madden ve manen yol açtığı hasarları telafi etmede dayanışma ve yardımlaşmanın büyük bir güç verdiğinin bilinciyle; pandemi sürecinde ücretsiz izne ayrılan, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için 27 Ekim’de Sahneye Ses Ver adlı etkinliğe imza atıyor.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunumlarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek etkinlikte; aralarında Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent’in de bulunduğu müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık sahne alacak.

Harbiye Açık Hava'da canlı olarak veya fiziki olarak orada bulunmadan sadece bilet alıp programı evden çevrim içi ortamda izleyerek sahne çalışanlarına destek olunabilecek etkinliğin biletleri, Biletix'te satışa sunuldu. Ahbap Derneği, ünlü isimlerin sahne performansları ve şarkılarıyla renk katacakları bu geceden elde edilecek gelirle sahne çalışanlarına destek sağlayacak.

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Covid19Haluk LeventCem AdrianCeylan ErtemEmircan İğrekFırat TanışHazal KayaHayko CepkinKaan SekbanMelek MossoNihat SırdarOnur SaylakSunay AkınSumru YavrucukZeynep BastıkEbru CündübeyoğluHakan YılmazHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava TiyatrosuAhbap DerneğiPandemİ
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