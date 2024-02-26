AGA B YENİ DURAĞI ZORLU PSM %100 STUDİO SAHNESİ'NDE MUAZZAM BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Aga B'nin bu sefer ki durağı Zorlu Psm sahnesi oldu. Müthiş bri performans sergileyen Aga B'yi konser sahnesinde konuk olan Kamufle, Su Sonia, Karya Çandar yalnız bırakmadı. İzlemeye gelen rap müziğin güçlü isimlerinden Sanışer'de bir ara sahneye de çıktı. 2 saat soluksuz, yüksek tempolu bir performans sergileyen Aga B, her zaman yaptığı gibi seyircisi ile interaktif diyalogun ara sıra yanlarına inerekte devam ettirdi.

Heyecanı, enerjisi ve büyüsü ile her performansını büyük bir coşku ile sergileyen Aga B, farklı disiplinlerdeki artistlerle yaptığı sahne üstü işlerden Gökhan Türkmen'le Heyecan düeti yine müzik eleştirmenlerinden tam not almıştı.