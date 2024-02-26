AGA B YENİ DURAĞI ZORLU PSM %100 STUDİO SAHNESİ'NDE MUAZZAM BİR PERFORMANS SERGİLEDİ
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Türk rap müziğinin kelamı kelimelerle mühürleyen anlatıcısı Aga B, Muamma albümünü yayınladıktan sonra, Barış Demirel ile yaptığı işbirliği ‘Üzümlü Kek’ i takip eden #adalet ile sevenlerini selamladı. Tüm bu üretimlerinin yanına yenilerini eklemek için stüdyoda bir taraftan Gtr Müzik'ten çıkacak albüm için çalışmalarına devam eden Aga B, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Aga B'nin bu sefer ki durağı Zorlu Psm sahnesi oldu. Müthiş bri performans sergileyen Aga B'yi konser sahnesinde konuk olan Kamufle, Su Sonia, Karya Çandar yalnız bırakmadı. İzlemeye gelen rap müziğin güçlü isimlerinden Sanışer'de bir ara sahneye de çıktı. 2 saat soluksuz, yüksek tempolu bir performans sergileyen Aga B, her zaman yaptığı gibi seyircisi ile interaktif diyalogun ara sıra yanlarına inerekte devam ettirdi.
Heyecanı, enerjisi ve büyüsü ile her performansını büyük bir coşku ile sergileyen Aga B, farklı disiplinlerdeki artistlerle yaptığı sahne üstü işlerden Gökhan Türkmen'le Heyecan düeti yine müzik eleştirmenlerinden tam not almıştı.
1987, Ankara doğumlu rap sanatçısı Aga B, 2000 yılında oldukça genç bir yaşta kariyerine başladı. Sırasıyla 2016 yılında “Al, Bum!”, 2019 yılında “Muaf” ve 2022 yılında “Muamma” isimli albümlerini yayınlayan sanatçı bu sene içerisinde yayınladığı “Adalet”, “Rabarba”, “YE!” ve son olarak “Endam” ile üretmeye devam ediyor. Solo çalışmalarının yanı sıra müzikal iş birlikleriyle de bilinen Aga B, çeşitli proje ve organizasyon çalışmaları ile müzik kariyerini sürdürmektedir.
Kaynak:
Kültür-sanat
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