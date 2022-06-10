Afrodit'in güzelleştiğine inanılan mağaradaki su turkuaz rengini kaybetmiyor

Zeus Mağarası, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın hemen girişinde yer alıyor. Bölgedeki maki yoğunluğu nedeniyle dışarıdan mağaranın varlığı pek de belli olmuyor. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılabilen mağaranın birçok hikayesi bulunuyor.

Aşk tanrıçası Afrodit'in mağaradaki suda yüzerek güzelleştiğine, Hazreti Meryem'in ise Efes'e yolculuğu sırasında buraya uğrayıp yıkandığına inanılıyor.

Zeus'un, kardeşi Poseidon'un gazabından kaçıp, sakinleşmesini beklemek için bu mağarada dinlendiği de inanışlar arasında yer alıyor.

60 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe ve 10 metre derinliğe sahip mağarada, kayalardaki sızıntıyla oluşan gölün suyu yazın soğuk, kışın ılık oluyor. İçinde irili ufaklı çok sayıda bölüm olduğu ve kayalıklardan parçaların kopma riski bulunduğu için yüzülmesine izin verilmeyen mağarayı ziyaret edenler, özel olarak kurulan platformdan mağarayı izleyip fotoğraflayabiliyor.