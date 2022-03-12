Afganistan'da 'Türkiye Güzellikleri' fotoğraf sergisi açıldı
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümünde "Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle düzenlenen serginin açılış törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Kabil Üniversitesi Rektörü Usame Aziz, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Törenin açılışında konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından hazırlanan Türkiye'nin güzelliklerinin gösterildiği fotoğraf sergisinin açılışını yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Bu sergiyi Antalya Diplomasi Forumu 2022 vesilesiyle düzenlediklerini ifade eden Erginay, Türkiye'nin Afganistan'a yabancı bir yer olmadığını, iki ülke toplumunun ilişkilerinin çok güçlü olduğunu belirtti.
Erginay, "Bu tür kültürel faaliyetler, her üniversitenin yapısında önemli bir yer oluşturmaktadır. Öğrencilere yeni bir vizyon ve açılım sağlamaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu tür sergileri, bilimsel konferansları ve diğer faaliyetleri sizlerle beraber düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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