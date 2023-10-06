Adnan Fırat’tan yeni hitler yolda!

Söz ve müziği kendisine ait 2 binden fazla şarkısı olan; Bengü, Kutsi, İrem Derici ve Rubato ile yeni bir çok ünlü isimlere verdiği bestelerle dikkat çeken, henüz yayınlanmamış 20 bin şarkısı olan Adnan Fırat art arda yayınladığı single’larla dikkatleri üzerine çekti. 1 hafta arayla 3 yeni şarkısını beğeniye sunan Fırat, önce “Eylül” şarkısını görücüye çıkardı. Yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü müzisyen sonraki hafta “Bir Daha Sevmem”, ardından da “Yüzüme Yüzün” şarkılarını yayınladı. Söz ve müzikleri sanatçıya ait olan ,dizenlemeleri Ödül Erdoğan ve Suat Sakarya imzası taşıyan şarkılar Popüler Müzik Yapım etiketiyle müzik listelerinde yerini aldı.