Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentin birçok noktasında Adıyaman Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Örenli Mahallesi'ndeki Antik Kent'te 2021'de ara verilen kazı çalışmaları, 2 alan olmak üzere 200 metrekare alanda yeniden başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, kazı alanında gazetecilere, Perre Antik Kenti'nin önemli bir yerleşim birimine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Her yıl kazıların düzenli olarak yapılacağını ifade eden Vali Çuhadar, "Perre Antik Kenti, Kommagene ve Roma Uygarlığı'nın dinsel ve önemli motiflerinin olduğu bir şehir. Biz bunun ayağa kaldırılmasına ve açığa çıkarılmasında kararlıyız." dedi.

Perre Antik Kenti'nin Türkiye turizmine katkı sağlayacağını belirten Çuhadar, şöyle devam etti:

"Perre Antik Kenti'nin altında çok önemli zenginlikler yatıyor. Bunları ülke ve Türkiye turizmine kazandırmaya kararlıyız. Kazılar nekropol alanında devam ediyor. Geçen yıl nekropol alanında yerleşim alanları çıktı, hemen yan tarafında başladık kazı çalışmalarına, 3 yıldır kazılarda sonsuzluk merdiveni dediğimiz alan var orada bir türlü sonuna ulaşamadık. 100 küsur basamak kazdık hala da devam ediyoruz, merdivenin nereye gittiğine dair bir gizem var o merdivende de çalışmalara devam edeceğiz."