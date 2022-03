‘ADANIŞ KUTSAL KAVGA’NIN GÖRKEMLİ GALA GECESİ

SEYİRCİLER AKSİYON VE HEYECANA DOYDU

Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan’ın yaptığı, 11 Mart Cuma günü seyirciyle buluşacak ‘Adanış Kutsal Kavga’ filmi 9 Mart Çarşamba akşamı Cinemaximum Kanyon’da gerçekleştirilen muhteşem gala gecesiyle seyirciyle buluştu.

Büyük ilgi gören organizasyonda Türkiye’nin en iddialı aksiyon filmini izlemek üzere seyirci salonlara adeta akın etti. Oyuncu kadrosu ve yapım ekibinin yanı sıra birçok ünlü isim de galada boy gösterirken, gösterim öncesi filmin oyuncuları basının sorularını yanıtladı.

Filmin idari yapımcısı, senaryo yazarı ve başrol oyuncusu Baki İlhan, davetlilere “Türk sinema tarihinin en iddialı en iyi aksiyon filmini çekmeye karar verdik ve bugün buradayız. Atalarının yüzyıllar önce verdiği bir sözü hayatta tutmak uğruna orantısız bir güce karşı savaş veren onurlu ve soylu bir ailenin hikayesini izleyeceğiz birlikte. Tıpkı bu milletin gençleri gibi tıpkı tarihten bugüne kadar gelen kahramanlarımız gibi. İnşallah sizlere layık bir proje ortaya çıkmıştır” sözleriyle seslendi.

Baki İlhan, sözlerini “Adanış Kutsal Kavga’nın yapımcısı Şenel İlhan beyefendiye huzurlarınızda çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ortaya çıkan senaryo kalibresi çok yüksek ve çok güçlü bir senaryoydu. Bu noktada doğru isimleri bir araya getirmek çok zor oldu. Bu zorlu sürecin sonunda bizi mutlu olacağımız bir sonuçla kavuşturan yönetmenimiz Emir Khalilzadeh’dir. Aynı şekilde filmin en büyük şanslarından biri de İlker Can Karagül, aksiyon yönetmenimizdir. Türkiye hiç görülmemiş bir aksiyon filmi olduğunu söyleyebilirim. Aslında dünya üzerinde aksiyon işinin Türkiye’den sorulması lazım, biz geri kalmışız. İnşallah bu film bir milat olur” diyerek tamamladı.

‘Adanış Kutsal Kavga’nın başrolünde yer alan İsmail Filiz ise “Kariyerimde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri var. Daha önce de aksiyon dizisi ve filmlerinde yer aldım şimdi de Adanış Kutsal Kavga ile karşınızdayım. Aksiyon Türkiye’de çok zor, yapımcıların pek tercih etmediği bir iş, sektörel anlamda riskli bulunuyor. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız. Hazırlığımız çok ciddi bir süreçti. Biz bu filmi ilk önce masada çektik daha sonra kayda girdik. Baki Bey’e de bu anlamda teşekkür ediyorum. Maddi manevi oyuncuların her türlü ihtiyacını, filmin her türlü ihtiyacını karşıladı. Filmi izlemeye gelen herkesin verdiği paranın karşılığını alacağını düşünüyoruz. Oyunculardan kimse filmde dublör kullanmadı” şeklinde konuştu.

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı aksiyon sahnelerini bünyesinde barındıran ‘Adanış Kutsal Kavga’, beş yüz yıllık kadim bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. İstanbul’un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi’nde, yarısı ise gizemli ‘Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen bu soluk kesici aksiyon filmi, Türk sinemasında standartları yeniden belirleyecek!

‘Adanış Kutsal Kavga’ 11 Mart Cuma vizyonda!

ADANIŞ KUTSAL KAVGA

Yapım: FFP MEDIA

Yapımcı: Şenel İlhan

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Baki İlhan

Görüntü Yönetmeni: Ersin Gök

Oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan, Dilek Serbest, Edip Saner, Hakan Eksen, Anıl Yıldız, Ali Emrah Doğan, Aras Özdoyran, Mira Çimen, Esra Akbaş, Suat Köroğlu

Tür: Aksiyon / Dram