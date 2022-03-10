'Adanış Kutsal Kavga' izleyiciyle buluşuyor

Bu hafta sinema salonlarında üçü yerli, beş film vizyona girecek.

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz ve Nevzat Yılmaz'ın başrollerinde oynadığı "Adanış Kutsal Kavga" izleyici ile buluşacak.

Emir Khalilzadeh'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış bir grupla bu sırrı tekrar ele geçirmek isteyen karanlık güçlerin mücadelesini konu alıyor.

"Ceviz Ağacı"

Yönetmenliğini Faysal Soysal'ın yaptığı "Ceviz Ağacı" filminde, başrolleri Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ile Mert Yavuzcan paylaştı.

Şiddete maruz kalan kadınlara adanan film, karısı tarafından hor görülüp terk edilen bir öğretmenin, işlemediği bir cinayeti üstenmesini ve insanın en gölgede kalmış derin taraflarını açığa çıkarmaya çalışmasını konu ediniyor.

"İlk Seans: NMSM"

Arka arkaya gösterime girecek korku üçlemesinin ilk filmi olan "İlk Seans: NMSM", hayatı boyunca üstesinden gelmeye çalıştığı fobileriyle mahsur kaldığı metro istasyonunda bir kez daha yüzleşmek durumunda kalan Aslı'nın hikayesini ele alıyor.

Yönetmen koltuğuna Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun oturduğu filmin başrolünde, Eylül Ezgi Yılmaz oynadı.

"Memoria"

Tilda Swinton, Elkin Diaz, Jeanne Balibar ve Juan Pablo Urrego gibi isimlerin rol aldığı "Memoria", Apichatpong Weerasethakul tarafından beyaz perdeye taşındı.

Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kolombiya ve Tayland ortak yapımı olan film, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

"Kırmızı"

Haftanın tek animasyon filmi olan "Kırmızı"yı, Domee Shi yönetti.

Film, kendisinden ayrı düşemeyen annesinin korumacı tavırlarından bıkmış bir genç olan Mei Lee'nin, her heyecanlandığında kırmızı bir pandaya dönüşmeye başlaması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.