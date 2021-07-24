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Adana'nın Antik Çağ'daki ilk yerleşim yerlerinden Tepebağ Höyüğü turizme kazandırılacak

Adana'nın Antik Çağ'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen, Osmanlı yapılarının yanı sıra çok sayıda dönemden kalıntıların bulunduğu Tepebağ Höyüğü ve çevresinin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Adana'nın Antik Çağ'daki ilk yerleşim yerlerinden Tepebağ Höyüğü turizme kazandırılacak

Hitit yazılı kaynaklarında bahsedilen, Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden "Uru Adaniya" ile aynı yerde bulunduğu düşünülen höyükte, devam eden kazı çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi yapılması planlanıyor.

Arkeopark alanının da yapılmasıyla Tepebağ Höyüğü'nün turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2013'ten bu yana kazıların sürdürüldüğü höyükte, tarihe ışık tutacak kalıntılara ulaşılmaya çalışılıyor.

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