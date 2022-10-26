Adana'daki Magarsus Antik Tiyatrosu'nda kazı sonrası hedef restorasyon

Adana kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Magarsus Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi koordinesinde tekrar başlandı.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333'te Pers Kralı Darius ile savaşmadan önce kurban kestiği Athena tapınağının yer aldığı antik kentte kazı çalışmaları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan'ın başkanlığında sürdürülüyor.

Kazı çalışmaları, antik tiyatronun oturma bölümü ve sahne binasında yürütülüyor. Yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu belirtilen Magarsus Antik Tiyatrosu'nun çalışmaların ardından restorasyonunun da tamamlanmasıyla etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.