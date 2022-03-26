Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı
Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılışı, kortej geçişiyle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karnavalın açılış gongunu çaldı.
KÜLTÜR-SANAT 26.03.2022, 21:58
Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi, geleneksel korteje katılmak için İstasyon Meydanı'nda toplandı.
Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, karnavalı izleyenleri selamladı.
Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti, katılımcılar da bando takımları ve müzik topluluklarının şarkıları eşliğinde eğlendi.
Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kortej, Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde devam ettikten sonra töreninin yapılacağı Merkez Park'ta sona erdi.
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