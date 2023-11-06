ABD'de Çanakkale Türküsü

Sevilen şarkıcı Berfin Gürsoy, davet aldığı Amerika'da, kıtadaki en köklü Türk Derneklerinden biri olan Türk Ocağı için 29 Ekim Balosu'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları da içeren bir repertuarla konser verdi. Dünyaca ünlü klarnet virtüözü İsmail Lumanovski ile birlikte icra ettikleri Çanakkale Türküsü, salonu gözyaşlarına boğdu ve gecenin en unutulmaz anı oldu. Washington büyükelçimiz Sayın Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Sayın Reyhan Özgür’ün de katıldığı Türk Ocağı Cumhuriyet Balosu'ndan sonra, Büyükelçiliğin 100.Yıl resepsiyonuna da davetli olan Gürsoy, Serkan Çağrı ile birlikte Atatürk'ün sevdiği şarkılardan birini seslendirerek ülkemizi kültür elçisi olarak temsil etmeye devam etti. Güzel sanatçı Berfin Gürsoy “Benim için Cumhuriyet kutlamalarında sahnede olmak vatan borcu, sanatımla Çanakkale ruhunu Amerika’da bir kez daha hissettirebilmek büyük gurur, Cumhuriyet kutlamaları bana onur verdi” dedi. Şarkılara kattığı yorum kadar konuşmaları ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Berfin Gürsoy, Türkiye’ye döner dönmez tekli şarkısının kayıtları için stüdyoda olacağını dile getirirken, sahne çalışmalarından fırsat bulup eserimi tamamlayamadım, vurgusunu yaptı.