ABD'li ünlü dans topluluğu Türk bestesiyle sahne alacak

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, dünyanın önde gelen dans topluluklarından Martha Graham Dance Company'nin (MGDC) Türk bestesi ve dansçılarıyla sahne alacağı özel bir performansa ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında 28 Haziran'da Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek Martha Graham Dans Tiyatrosu için hazırlıklar sürüyor.

Festivalin 35'inci yılına özel, Martha Graham Dance Company dansçıları, 10. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda birinci olan genç besteci Doğaç İşbilen'in Piyano Konçertosu'nun 1. ve 3. bölümlerini kullanarak özel bir koreografi tasarladı.

Martha Graham topluluğu ile bu koreografiyi sahneye koyacak 19 Türk dansçı, ABD'li koreograflar Lloyd Knight ve Xin Ying'den eğitim alıyor.