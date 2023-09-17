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AB Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla başkentte konser düzenledi

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AB Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla başkentte konser düzenledi
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla başkentte konser düzenledi. Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki konsere AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Bölüm Başkanı Elçi Müsteşarı Stefano Fantaroni, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı dolayısıyla başkentte konser düzenledi. Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki konsere AB Türkiye Delegasyonu Siyasi Bölüm Başkanı Elçi Müsteşarı Stefano Fantaroni, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda dinleyici katıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un mesajını okuyan Fantaroni, Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacağını belirterek, "Bu tarihi dönüm noktasında hepinizi tebrik ediyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Candan Erçetin ile Türkiye, İrlanda, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve Hollandalı müzisyenlerden oluşan 16 kişilik Avrupa Birliği Oda Müziği solistlerinin konseriyle devam etti.

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