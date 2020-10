A23 MEDYA “BİR AŞK HİKAYESİ”NİN PEŞİNDEN GİTMEYE DEVAM EDİYOR

Yapımcılığını üstlendiği dizi ve programlar ile TRT’nin çok izlenen işlerine imza atan A23 Medya, farklı ilgi alanlarına seslenmeye devam ediyor. Yapımcısı olduğu Vuslat, Su Savaşları, Sanayi Savaşları ve Bir Aşk Hikayesi’nin yeni ve tekrar bölümleri seyirci tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

İstanbul’un Lezzet Duraklarına Yolculuk: Bir Aşk Hikayesi

Mete Göktürk’ün sunumuyla ilk bölümünden itibaren seyircisi tarafından severek izlenen ve İstanbul'da birbirinden lezzetli yemekleri tüm hünerleriyle yapan ustaları tanıtan Bir Aşk Hikayesi, TRT Belgesel’e yeni bölümleriyle dönüş yapıyor.

Bir Aşk Hikayesi’nden Beş Yeni Bölüm

Ekim ayıyla birlikte yepyeni beş bölümüyle ekranlara tekrardan dönecek olan Bir Aşk Hikayesi, Mete Göktürk’ün izini sürdüğü beş farklı yemek çeşidini ekranlara taşıyacak. Bir Aşk Hikayesi yeni bölümlerinde Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde beğeniyle yenen ve birbirinden lezzetli malzemelerle yapılan pide, dünyanın pek çok noktasında yaygın olarak tarımı yapılan ve baklagiller ailesinin en sevilen lezzetlerinden biri olan fasulye, hem yapımı hem de çeşitliliği ile göz dolduran lezzetlerden biri olan börek, her yöreye ait farklı bir çeşidi olan ve kullanılan malzemelerden yapılma şekillerine kadar yüzlerce çeşidi bulunan kebap ve Osmanlı’dan bu yana 150 yıldır afiyetle yenen bir sokak lezzeti olan, Ortadoğu ve Yunanistan’da benzer lezzetlere ilham kaynağı olan döner, seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Uğur Veli ve Raif İnan’ın, yönetmenliğini Tuba Eraydın ve Ceylan Sözer’in ve sunuculuğunu Mete Göktürk’ün yaptığı Bir Aşk Hikayesi’nin yeni bölümleri, 14 Ekim’den itibaren her Çarşamba saat 21.00’da TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşacak.

Aşka Farklı Bir Bakış: Vuslat

A23 Medya’nın birbirine aşık iki genç ve bu aşkın onların yollarına çıkardığı zorlukları anlatan dizisi Vuslat, TRT 1’in beğeniyle izlenen dizileri arasına kısa sürede girmeyi başarmıştı. “İyi insan” olmak için çıkılan “aşk yolculuğu”nun serüvenleri üzerine kurgulanan ve tüm karakterlerin insana ait hallerinin İbn-i Arabi'nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıldığı güçlü bir hikayeyi seyirciyle buluşturan Vuslat, yayınlandığı günün en çok konuşulan dizileri arasında yerini almıştı. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün başrolünde yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizi, A23 Medya’nın beğeniyle izlenen projelerinden biri olmuştu.

Afrika’da Umudun Adı: Su Savaşları

Kullanılabilir ve içilebilir suya erişmenin her insanın hakkı olduğunu duygusal ve çarpıcı bir anlatımla ortaya koyan Su Savaşları, TRT Belgesel’in en sevilen programları arasında yerini alıyor. Her bölümünde; dünyanın suya muhtaç farklı bir köyüne giden gönüllü su uzmanı Çağlar Demirkapı ile teknik uzman Hakan Girginer’in çabalarını ekrana taşıyan belgesel, suyun ne denli değerli olduğunu her bölümünde tekrardan hatırlatıyor. Dünya üzerinde kurak bölgelerde son derece kısıtlı imkanlarla hayatını devam ettirmeye çalışan insanların suya kavuşma sevinci, ekranları başında milyonlarca insana duygu dolu anlar yaşatıyor.

Maharetli Ustalar: Sanayi Savaşları

A23 Medya’nın Türk belgeselciliğine yeni bir soluk getiren belgeseli Sanayi Savaşları’nda seyirci, Türk ustalarının mücadelesine tanıklık etmişti. Hepsi gerçek ustalardan oluşan, Çarkçılar ve Anahtarcılar olmak üzere iki takım ve her takımda dört ustanın olduğu belgeselde takımlara yeni bir görev veriliyordu. Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan’ın sunduğu Sanayi Savaşları, TRT Belgesel’in beğeniyle izlenen işlerinden biri olmuştu.