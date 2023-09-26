90'ların Pop Yıldızı Şahsenem, 12 Yıl Sonra Yeni Tekliyle Müzik Dünyasına Dönüyor

90'ların unutulmaz pop müziği yıldızlarından Şahsenem, 12 yıl aradan sonra tekli çalışmasıyla müzikseverlerle buluştu. Şahsenem, hit olmuş şarkılarıyla hafızalardan silinmeyen güzel şarkıcı, özlem sona erdi dedi.

Yapımcılığını Arkadaş plak kasetçilik adına Yunus Karakaş ve Bora Karakaş’ın yaptığı Şahsenem yorumuyla “Tutamıyorum Sevdaları” isimli teklinin aranjör koltuğuna Mert Aktürk oturdu. “Tutamıyorum Sevdaları” isimli eserin söz ve müziği Murat Alphan imzası taşırken, şarkının vokallerini de kendine özgü tavrı ve tarzıyla yine Şahsenem yaptı. Bir tarzın sanatçısı olarak şöhreti yakalayan Şahsenem, yeni teklisinde club tarzı şarkısı “Tutamıyorum Sevdaları” ile sevenlerini de şaşırtacak. Uzun zamandır sevenlerinin yeni şarkı nerede kaldı sitemine bundan sonra açığı kapatacağız her ay bir tekli çıkaracağım vurgusuyla cevap verdi.

ŞAHSENEM’E YAPAY ZEKA İLE KLİP

12 yıl aradan sonra tekli şarkısını yaptığı klip çalışmasıyla taçlandıran sevilen isim Şahsenem, görselliğini “Tutamıyorum Sevdaları” isimli teklisinin söz ve bestecisi Murat Alphan’ın ellerine bıraktı. Stüdyoda yapay zeka ile arttırılmış gerçeklik, yüz ve makyaj efektleri tekniği kullanılarak Şahsenem performansı ile tamamlanan klip yayına girmesiyle beğeni topladı. Usta yorumcu Şahsenem “Yeniden sevenlerimle buluşmak bana huzur verdi, yeni şarkı yapmadım diye çok sitem eden sevenlerim haklılar, güzel bir şarkı ve onu klip çalışmasıyla bütünleyen yönetmenimiz Murat Alphan başarısıyla gitmemek üzere döndüm. Tek söyleyeceğim nerede kalmıştık hadi yola devam” dedi.