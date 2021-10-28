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9. Boğaziçi Film Festivali'nin 5'inci gününde festival heyecanı devam etti

9. Boğaziçi Film Festivali'nin 5'inci gününde, Ulusal Uzun Metraj Film ile Ulusal Kısa Kurmaca Film yarışmalarında yer alan filmlerin Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında ekip katılımlı söyleşileri gerçekleştirildi.

9. Boğaziçi Film Festivali'nin 5'inci gününde festival heyecanı devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin kurumsal iş ortaklığı, global iletişim ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, sektörün değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor.

Moderatörlüğünü Arya Su Altıoklar'ın üstlendiği söyleşilere, festivalin Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması filmlerinden "Akıntı", "Aynı Gecenin Laciverti", "Benden Korkmana Gerek Yok", "Cemile", "Disonans", "Hemnefes", "Jülide", "Plastik Rüya", "Soğuk" ve "Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı" filmlerinin ekipleri katıldı.

Festivalin yarınki programı

9. Boğaziçi Film Festivali’nde yarın Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin gösterimi ve yönetmen Carlos Reygadas'ın etkinliği gerçekleştirilecek.

Atlas 1948 Sineması’nda saat 13.00'te Wei Shujun'un "Yaşam Halkaları", 16.00'da Hajni Kis'in "Vahşi Kökler" 21.00'de ise Will Sharpe'ın "Louis Wain'in Renkli Dünyası" filmlerinin gösterimi yapılacak.

Sinemaseverler, Kadıköy Sineması’nda ise 13.00'te Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nda yer alan "Abella’nın Yolculuğu", "Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi", "İçtima", "Kişi ve Mekan" filmlerini, 16.00'da "Çamur", "Geride Kalan", "Goca Yörüğün Tohumları", "Son Fotoğraf" filmlerini, 18.30'da Isabel Lamberti'nin "Baharın Son Günleri" ve 21.00'de ise Will Sharpe'ın "Louis Wain’in Renkli Dünyası" filmlerini izleyecekler.

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