9. Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim'de başlıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali, takipçilerini 23-30 Ekim arasında sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal evSahipliğinde düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali, sinema profesyonellerini de İstanbul'da ağırlayacak.

Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç'in "Not So Friendly Neighbourhood Affair" filmiyle yapacak olan festivale sayılı günler kaldı.

Konusuyla dikkatleri üzerine çeken film, Türkiye prömiyerini de festivalin açılış töreninin ardından yönetmen Danis Tanoviç'in katılımıyla yapacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 film yarışacak

Reis Çelik’in başkanlık edeceği ve Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, Vildan Atasever ve Gökhan Atılmış'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı", Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Kafes", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı", Ahmet Toklu'nun "Pota" ve Aydın Orak'ın "Sabırsızlık Zamanı" isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Pota" ve "Sabırsızlık Zamanı" Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken "Anadolu Leoparı", "Bağlılık Hasan", "İçimdeki Kahraman", "İki Şafak Arasında", "Kafes", "Koridor", "Lacivert Gece" ve "Okul Tıraşı" filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise "Anadolu Leoparı", "İki Şafak Arasında" ve "Pota" yarışacak.

Ayrıca Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki bir filme verilecek "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü; Yapımcı ve Yönetmenler Cafer Özgül, Seyid Çolak ve Yiğit Nalçacı ile Film Yönetmenleri Derneği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden birine verilecek.

"FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülünün sahibini ise Yönetmenler Orçun Benli, Hüseyin Karabey ve Atalay Taşdiken'den oluşan jüri belirleyecek.

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jüri karşısına çıkacak Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri arasında Juja Dobrachkous'un "Bebia, My Only Desire", Susana Nobre'nin "Jack's Ride", Isabel Lamberti'nin "Last Days Of Spring", Shujun Wei'nin "Ripples Of Life", Han Shuai'nin "Summer Blur", Kiro Russo'nun "The Great Movement", Ahmet Toklu'nun "Pota", Chema Garcia Ibarra'nın "The Sacred Spirit", Cristina Grosan'ın "Things Worth Weeping For", Hajni Kis'in "Wild Roots" filmleri yer alıyor.