85 yaşında kitaplarını bağışladı, adına kitaplık açıldı

Eyüpsultan Belediyesi, yaşamı boyunca binlerce kitap okuyan ve 4 binin üzerinde kitap arşivi bulunan 85 yaşındaki emekli öğretmen Nuri Aslan adına, Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nde kitaplık açtı.

Tam bir okuma sevdalısı olan, her bir kitabını bugüne kadar özenle saklayan emekli din öğretmeni Nuri Amca, 70 yılda oluşturduğu dev kitap arşivini Eyüpsultan Belediyesi yetkililerine teslim etmişti.

“BEN ARTIK ÖLÜMSÜZÜM, İSMİM BU KİTAPLIKLA SONSUZLAŞACAK”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı Nuri Aslan kitaplığının açılışına üç kızı ve eşi Fatma Aslan’la birlikte gelen Nuri Aslan, duygusal dakikalar yaşadı. “Ben artık ölümsüzüm ismim bu kitaplıkta sonsuzlaşacak, edebileşecek” diyen Aslan, “Ben ulusunu seven bir adamım, gençler çocuklar bilhassa zeki yoksul köy çocukları kitaplarımı okusun, onlara ulaşsın istedim. Eşim Deniz başkanla görüşmüş. Kendisi bizi ziyarete geldi, arşivimi gösterdim. Deniz beyi çok sevdim ve güvendim. O yüzden kitaplarımı Eyüpsultan Belediyesi’ne verdim” dedi.

“KÜÇÜK BİR ZİYARETTEN BÜYÜK BİR ESER ORTAYA ÇIKTI”

Açılış sonrası Nuri Aslan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim eden Başkan Deniz Köken, “Burası özel bir kütüphane, aslında küçük bir ziyaretten büyük bir eser ortaya çıktı. Bölgemizde yaşayan değerli bir hocamızın, büyüğümüzün evindeki ziyarette ortaya çıkan bu eserleri ikibuçuk yıl önce Eyüpsultan halkıyla buluşturma kararı vermiştik. Şimdi onun açılışını yaptık. Hem hocamız hem ailesi ve bütün kitapseverler mutlular. Katkılarından dolayı aileye bir kez daha teşekkür ediyor, Nuri Hocama da uzun ve sağlıklı ömürler temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

NURİ ASLAN KİTAPLIĞINDA 6 BİN 541 ESER YER ALIYOR

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle Eyüpsultan Araştırma Merkezi’ne teslim edilen kitaplar tasnif ve tertip işlemleri yapılarak listelendi, demirbaş numaralarına göre işlemler yapıldı. Kitaplıkta 3351 adet kitap ve 2190 adet süreli yayın olmak üzere toplamda 6.541 adet eser yer almaktadır.

NURİ ASLAN KİMDİR?

1957 Yılında Yozgat’ın o zaman Boğazlıyan’a bağlı İğdeli köyünde doğmuştur. Annesi Fatma Aslan babası Cemal Aslan’dır. İlkokulu doğduğu İğdeli köyünde bitirdi, daha sonra Kayseri İmam Hatip Okulu’nda okudu. İstanbul’da açılmış olan Yüksek İslam Enstitüsü sınavını kazandı ve buradan mezun oldu. Balıkesir İmam Hatip okulunda öğretmenlik yaptı. Askerlik görevini yedek subay olarak Babaeski’de gerçekleştirdi. 1963 yılında Fadime hanımla dünyaevine girdi. Üç kızı vardır.