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83 yaşında ilk sergisini Maltepe’de açtı

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83 yaşında ilk sergisini Maltepe’de açtı
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yeni sanat sezonundaki ilk serginin açılışı yapıldı. Eski Maltepeli 83 yaşındaki Necla Birben’in “Geçmişin İzleri” isimli ilk sergisi önceki gün sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yeni sanat sezonundaki ilk serginin açılışı yapıldı.

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Eski Maltepeli 83 yaşındaki Necla Birben’in “Geçmişin İzleri” isimli ilk sergisi önceki gün sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta Birben’e, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından el yapımı tabak hediye edildi.

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Sergide sanatçının, 1996 yılında başladığı sanat çalışmalarından örnekler yer alıyor. Birben’in üç boyutlu rölyef evleri, kabartma resimleri ve cam şişe bebeklerden oluşan eserleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

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Birben’in sergisi 9 Ekim’e dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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