8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali sona erdi

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam ederek kısa filmcilere fırsatlar sunan festivalin kapanış töreni Atlas Sineması'nda gerçekleşti.

Jüri başkanlığını yönetmen Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği festivalin ana jürisinde, yönetmen Elif Sözen, yazar ve senarist Güven Adıgüzel, akademisyen Zeynep Merve Uygun ile yönetmen Bekir Bülbül yer aldı.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu, "Lise" kategorisinde En İyi Film Ödülü, "Çürümüş Anıların Rüyası" filmiyle Demir Demirbağ'ın oldu. Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü, "Gece Babamızı Ararken" adlı filmiyle Alkım Özmen'e verildi. Festivalin Deneysel kategorisinde ise Alican Durbaş, "Uzak Ayna" filmiyle ödüle değer bulundu.

En İyi Animasyon Film ödülü "Azami Nefes Sayısı" adlı çalışmasıyla Mehmet Nuri Kaya'ya verilirken, Belgesel kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü "Suriyeli Kozmonot" filmiyle Charles Emir Richards aldı. Kurmaca kategorisinde ise En İyi Film Ödülü'ne "Ben Tek Siz Hepiniz" filmiyle Barış Kefeli ve Nükhet Taneri layık görüldü.

Gecede Yapım Desteği kategorisinde "Kara Maden" adlı projesiyle Öykü Orhan ödül alırken, Unity Production tarafından verilen "Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" de "Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol" filmiyle Ozan Sertdemir'e takdim edildi.

Festival kapsamında, genç sinemacıların deneyimlerini yazdıkları "Olduramadım" kitabı da sinemaseverlerle buluştu.