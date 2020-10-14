8. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜ SONA ERDİ

Festivalin ikinci gününde film gösterimlerine ek olarak “Bina” filminin yönetmeni Orçun Behram ile gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Festival Yönetmeni Ezgi Yalınalp’in üstlendiği söyleşiyi de sinemaseverler takip etme şansı buldu.

“Film, İki Ayrı Söylem, İki Ayrı Düşünce Üzerine Çekildi”

Gösterimlerin ikinci gününde merakla takip edilen söyleşi ise “Engelsiz Yarışma”da yer alan “Bina” filminin yönetmeni Orçun Behram söyleşisiydi. Prömiyerini 44. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren ve apartmanlarının çatısına dikilen anten nedeniyle hayatları cehenneme dönen bina sakinlerinin hikâyesi üzerinden bir Türkiye distopyası çizdiği filmine dair merak edilenleri cevaplayan yönetmenin söyleşisi ilgiyle takip edildi. Söyleşide ilk olarak filmi çekmeye ne zaman ve nasıl karar verdiği hakkında bilgi veren Behram, filmin hikayesinin kademeli olarak şekillendiğini ifade etti. “En başta medya ve gerçeklik ilişkisine dair simülakr simülasyon teorisini temel aldığım felsefi bir düşünceden ilerledim” diyen Behram, zaman içerisinde hem Türkiye’de hem dünyada iktidar ve medya arasındaki sağlıksız etkileşimle beraber bu durumun da filmin içine girdiğini vurgulayarak filmin de bu anlamda iki ayrı alegorik dünya ve söylemden oluştuğunu dile getirdi. Söyleşide filmin hikayesinin ne zaman şekillendiğine dair soruyu da cevaplayan Behram, yaklaşık on iki yıl Çekya’dayken çektiği korku türündeki “Sütun” isimli bir kısa filmden esinlenerek “Bina”yı çektiğini söyledi. Söyleşide filmin senaryosunun zaman içinde değiştiği bilgisini veren Behram, “Senaryoda asıl değişiklik medya ve iktidar ilişkisinin içine dahil olduğum noktada gerçekleşti” dedi. Filmini Türk Sineması’nda çok tercih edilmeyen distopya türüyle çekmesinin nedenine de açıklık getiren Behram, bu durumun bir tercihten çok sonuç gibi ortaya çıktığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “İki ayrı söylem, iki ayrı düşünce üzerine çekilen bir film olduğu için, bu iki ayrı söylemi bir araya getirdiğimiz zaman ancak bir alternatif gerçeklikle ikisinden birinden bahsedebiliyorum. O yüzden de bir distopya çıktı ortaya”.

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