8. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus Ödülleri’nden 6, Bosphorus Film Lab’ın Work in
Progress kategosinden de bir ödül TRT ortak yapımlarına verildi. Toplamda 7 ödülün sahibi
olan TRT ortak yapımları, ulusal ve uluslararası festivallerde başarısını yükseltmeye devam
ediyor.
Altın Yunus Ödülleri’nden 6’sı TRT’ye
Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda TRT ortak yapımlarından Fatih Özcan’ın
yönettiği “Mavzer” 3, Erdem Tepegöz’ün yönettiği “Gölgeler İçinde” 2 ödül kazandı.
Erdem Tepegöz, “Gölgeler İçinde” ile 20 Bin TL değerindeki En İyi Yönetmen ödülünü alırken,
filmin görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan ise 10 Bin TL değerindeki En İyi Görüntü
Yönetmeni ödülüne layık görüldü.
Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer” Jüri Özel ödülünü aldı. Filmin yönetmeni Fatih Özcan, Film-
Yön En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olurken, yapımcısı Enes Erbay ise 10 Bin TL değerindeki
FİYAB En İyi Yapımcı ödülünü kazandı. Enes Altay’ın yönettiği, TRT World yapımı “Kokodushi”
ise Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 Bin TL değerindeki Jüri Özel ödülünün
sahibi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, TRT ortak yapımının oldu
Bosphorus Film Lab’da kurgu aşamasındaki uzun metrajlı projelerin yarıştığı Work in Progress
kategorisinde 25 Bin TL değerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü Selcen
Ergun’un yönettiği, Nefes Polat’ın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı “Kar ve Ayı”
projesi kazandı.
TRT Ortak Yapım Ödülü “Kuşlar Yasına Gider”e verildi
8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan ve bu yıl 96 projenin başvuru yaptığı uzun
metrajlı film projelerinin yarıştığı Bosphorus Film Lab'ın “Pitching Platformu” kategorisindeki
TRT Ortak Yapım Ödülü, “Kuşlar Yasına Gider” isimli projeye verildi. Projenin yönetmeni Ali
Aydın ve yapımcı Müge Büyüktalaş’ın ödülü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan
tarafından takdim edildi.
8. Boğaziçi Film Festivali’nde TRT Ortak Yapımlarına 7 Ödül
TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı ile 23-30 Ekim tarihleri arasında bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali’nde TRT ortak yapımları 7 ödülün sahibi oldu.
04 Kasım 2020 Çarşamba 18:03
8. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus Ödülleri’nden 6, Bosphorus Film Lab’ın Work in