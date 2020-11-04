8. Boğaziçi Film Festivali’nde TRT Ortak Yapımlarına 7 Ödül

8. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus Ödülleri’nden 6, Bosphorus Film Lab’ın Work in

Progress kategosinden de bir ödül TRT ortak yapımlarına verildi. Toplamda 7 ödülün sahibi

olan TRT ortak yapımları, ulusal ve uluslararası festivallerde başarısını yükseltmeye devam

ediyor.

Altın Yunus Ödülleri’nden 6’sı TRT’ye

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda TRT ortak yapımlarından Fatih Özcan’ın

yönettiği “Mavzer” 3, Erdem Tepegöz’ün yönettiği “Gölgeler İçinde” 2 ödül kazandı.

Erdem Tepegöz, “Gölgeler İçinde” ile 20 Bin TL değerindeki En İyi Yönetmen ödülünü alırken,

filmin görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan ise 10 Bin TL değerindeki En İyi Görüntü

Yönetmeni ödülüne layık görüldü.

Fatih Özcan’ın yönettiği “Mavzer” Jüri Özel ödülünü aldı. Filmin yönetmeni Fatih Özcan, Film-

Yön En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olurken, yapımcısı Enes Erbay ise 10 Bin TL değerindeki

FİYAB En İyi Yapımcı ödülünü kazandı. Enes Altay’ın yönettiği, TRT World yapımı “Kokodushi”

ise Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 Bin TL değerindeki Jüri Özel ödülünün

sahibi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, TRT ortak yapımının oldu

Bosphorus Film Lab’da kurgu aşamasındaki uzun metrajlı projelerin yarıştığı Work in Progress

kategorisinde 25 Bin TL değerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü Selcen

Ergun’un yönettiği, Nefes Polat’ın yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı “Kar ve Ayı”

projesi kazandı.

TRT Ortak Yapım Ödülü “Kuşlar Yasına Gider”e verildi

8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan ve bu yıl 96 projenin başvuru yaptığı uzun

metrajlı film projelerinin yarıştığı Bosphorus Film Lab'ın “Pitching Platformu” kategorisindeki

TRT Ortak Yapım Ödülü, “Kuşlar Yasına Gider” isimli projeye verildi. Projenin yönetmeni Ali

Aydın ve yapımcı Müge Büyüktalaş’ın ödülü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan

tarafından takdim edildi.