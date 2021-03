78. ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

78. Altın Küre Ödül Töreni, yaşanan ilklerle unutulmayacaklar arasında girdi. Tören canlı olarak Türkiye’de yalnızca gain.tv’de yayınlandı. Uygulama ve www.gain.tv adresinde web üzerinden izlenebilen canlı yayınını kaçıranlar, töreni yine her iki platformdan altyazılı olarak izleyebilir. Tüm törenin yanı sıra, öne çıkan anların olduğu kısa videolar da GAİN’de yabancı film ve dizi hayranlarını bekliyor.

Amerikan komedi dünyasının ikon isimleri Tina Fey ve Amy Poehler’ın dördüncü kez ev sahipliği yaptığı tören, eşzamanlı olarak NewYork’ta Rainbow Room’dan ve Los Angeles’da Beverly Hilton’dan yayınlandı. Töreni GAİN izleyicisi için kültür sanat dünyasının önemli ismi sunucu Yekta Kopan ile GAİN Moda ve Lifestyle İçerik Direktörü Zeynep Üner canlı olarak yorumladı. İkiliye, Melikşah Altuntaş ve Cemre Ebuziya kendi favori isimleri ve verilen ödüllerle ilgili yorumlarıyla eşlik etti.

Kırmızı Halı’nın gelmiş geçmiş en iyileri anıldı

Bu yıl Kırmızı Halı töreni, pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştirilmedi. Ancak tören öncesinde yayıncı kanal E!, Altın Küre kırmızı halısından geçmiş, bugüne kadarki en iyi 20 giysiyi geri sayımla sundu.

Özeleştiri gibi açılış konuşması

Sunucular Fey ve Poehler, Hollywood Yabancı Basın Birliği üyeleri arasında hiç siyahi üye bulunmamasına yönelik eleştirilere referansla, kinayeli bir açılış konuşması ile geceye başladı. Tina Fey “kapsayıcılık” vurgusu yaparken, Pohler ise bazı siyahi oyuncuların aday gösterilmemesinin onları göz ardı etmek olduğunu söyledi.

Ev haliyle ödül kabul edenler

78. Altın Küre’nin en renkli anları, kimi kazananların ödüllerini “ev halleriyle” kabul etmesiydi. Dünyanın her yerinden dijital olarak törene katılan adayların çoğu en şık halleriyle göz doldurdu. Jodie Foster ise, partneri ve köpeğiyle birlikte kamera karşısına geçerken pijamasını giymeyi tercih etti. Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu seçilen Jason Sudeikis ise eşofmanlarıyla ödülünü kabul etti.

The Crown gecenin tahtına oturdu

Aday olduğu kategorilerde En İyi Drama Dizisi dahil toplamda dört ödül alan The Crown geceye damgasını vuran işlerden oldu. Prenses Diana rolüyle Emma Corrin, Prens Charles rolüyle Josh O’Connor favori gösterildikleri kategorilerde ödülün sahibi olmayı başardı.

The Queen’s Gambit hayranları için mutlu son

Senenin en çok konuşulan işlerinden The Queen’s Gambit en iyi mini dizi kategorisinde ödülün sahibi olurken, başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy da En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Anya Taylor-Joy aynı zamanda Angelina Jolie’den sonra bu kategoride Altın Küre kazanan en genç isim olmayı da başardı.

Hayatını kaybeden oyuncunun ödülünü eşi kabul etti

Ma Rainey’s Black Bottom’daki rolüyle Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen ve 2020 yılı içerisinde zamansız bir şekilde hayatını kaybeden Chadwick Boseman’ın ödülünü onun anısına eşi kabul etti. Gözyaşları içerisinde yaptığı ödül konuşmasıyla da ekranları başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Kadınlar tarih yazdı

Bu yıl adayların açıklanmasının ardından en çok konuşulanlardan biri “En İyi Yönetmen” kategorisindeki beş adaydan üçünün kadın olmasıydı. Altın Küre tarihinde bir ilk olan bu adaylıklar One Night in Miami ile Regina King, Promising Young Woman ile Emerald Fennell ve Nomadland ile Chloé Zhao şeklindeydi. 78 yıllık tarihi boyunca ödüllerde ilk defa 1984 yılında Barbara Streisand tarafından kucaklanan En İyi Yönetmen Ödülü’nü, bu yıl ikinci kez bir kadın yönetmen, Chloé Zhao aldı.

“En İyi Kadın Oyuncu” şaşırttı

Nomadland’deki performansıyla izleyen herkesi kendisine hayran bırakan ve “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinin favorisi olarak gösterilen Frances McDormand’ın ödül almaması ise şaşkınlık yarattı. Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, The United States vs. Billie Holiday’deki performansıyla Andra Day’in oldu.

Jane Fonda Cecil B. DeMille ödülünün sahibi oldu

50 yılı aşkın süredir sinema dünyasında aktif olarak yer alan, 2 kez Oscar, 7 kez Altın Küre ödülü kazanan efsane aktris Jane Fonda, Cecil B. de Mille ödülünün sahibi oldu. Film endüstrisinde derin etkiler bırakan isimlerin onurlandırıldığı ödüle bugüne dek Tom Hanks, Oprah Winfrey, Jeff Bridges, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Steven Spielberg, Denzel Washington ve Robin Williams gibi isimler layık görülmüştü.

İlk kez geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan ve televizyon dünyasına büyük katkı sunan isimlere verilen Carol Burnett Ödülü’nün ise bu yılki sahibi, Norman Lear oldu.

Ödül listesi

25 farklı kategoride verilen ödülleri kazananların tam listesi şu şekilde:

Drama Dalında En İyi Film:

Nomadland

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film:

Borat Subsequent Moviefilm

Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Rosamund Pike (I Care a Lot)

Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Sacha Baron Cohen (Borat Sebsequent Moviefilm)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Jodie Foster (The Mauritanian)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En İyi Yabancı Film:

Minari

En İyi Animasyon Film:

Soul

En İyi Yönetmen adayları:

Chloé Zhao (Nomadland)

En İyi Senaryo:

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

En İyi Film Müziği:

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Soul)

En İyi Özgün Şarkı:

Io Si (Seen) (The Life Ahead)

Music by:Diane Warren

Lyrics by:Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

Televizyon

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi:

Schitt’s Creek

Drama Dalında En İyi TV dizisi:

The Crown

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Corrin (The Crown)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Josh O’Connor (The Crown)

Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu:

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu:

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

En İyi Mini Dizi:

The Queen’s Gambit

Mini Dizi En İyi Kadın Oyuncu:

Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

Mini Dizi En İyi Erkek Oyuncu:

Mark Ruffalo (I Know This Much is True)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Gillian Anderson (The Crown)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

John Boyaga (Small Axe)

Cecil B. deMille Ödülü:

Jane Fonda

Carol Burnett Ödülü:

Norman Lear