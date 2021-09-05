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740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 740'ıncısı düzenlenen anma etkinlikleri başladı.

740. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, 

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla 740'ncı kez düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nde yaptığı konuşmada, Hayme Ana'yı andıklarını ve aynı zamanda Domaniç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Hayme Ana'nın Yörük, Türkmen kızı olduğunu ifade eden Çelik, fedakar, cefakar, cesur, bilge ve dili dualı Türk anasının en güzel örneği olduğunu aktardı.

Vali Çelik, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri ile gençlere ve çocuklara tarihi değerleri, vatan ve millet anlayışını, kültürü daha yakından tanıtma imkanına kavuştuklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz’da ortaya koyduğumuz irade ve son dönemde yurdumuzun dört bir tarafında yaşadığımız doğal afetlerde milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıkması, Anadolu üzerinde bundan 740 yıl önce Hayme Analarımızın attığı mayanın sağlam bir şekilde tuttuğunun en güzel örneğidir. Bizlere atalarımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıp, Hayme Ana'mızın öğütlerini unutmayacağız."

etkinlik kapsamında Hayme Ana'nın kabri başında dua edildiğini söyledi.

Program dolayısıyla gerekli özeni gösterdiklerini, Hayme Ana'ya yakışır bir tören yapmayı hedeflediklerini dile getiren İpek, "Bugün kuruluşun beşiği Domaniç'te, Hayme Ana dualarla yad ediliyor. Bugün burada evlat, ecdat ile buluşuyor. Türk kadınının en görkemli sembolü olan Hayme Ana'yı, bu büyük Türk kadınını, onurla ve gururla anıyoruz." dedi.

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