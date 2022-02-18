7. Üsküdar Kitap Fuarı sanatseverlerle buluşacak
Üsküdar Belediyesince geleneksel düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nın yedincisi yarın başlayacak.
KÜLTÜR-SANAT 18.02.2022, 20:28 Nevzat Soysal
Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur konuğu olduğu fuar, kitapseverlerin yanı sıra seçkin yayınevlerini ve sevilen yazarları buluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da konuşmacı olarak katılacağı fuarda, yüzlerce yayınevi ve yazarların katılımıyla söyleşi ile imza etkinlikleri yapılacak.
7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı yarın 13.00'te Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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