7. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından 6 yıldır "Kısa'dan Hisse Kısa Film Günleri" adıyla düzenlenen sinema etkinliği, bu yıl 7-12 Kasım tarihlerinde festival olarak sinemaseverlerle buluşacak.

KÜLTÜR-SANAT 08.06.2022, 20:31
7. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Beyoğlu Akademi'de düzenlenen basın toplantısında, özgün ve özgür kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturarak, genç yeteneklerin sinema sektörüne kazandırılmasının amaçlandığı etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Festival direktörü Aşkın Özcan, buradaki konuşmasında, düzenledikleri kültür sanat etkinlikleriyle toplumun, özellikle de gençliğin ruhsal ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Özcan, "Sinema kültürünü toplumun geneline yaymak, gençlerin çağımızın dili olan görselliğin sanat formu olan sinema aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini teşvik etmek ve gençlerimizin sinema konusundaki yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak gibi birçok hedef doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Etkinliği her yıl yeniliklerle zenginleştirerek yola devam etmek istediklerini dile getiren Özcan, şunları ifade etti:

"Danışma kurulunda bu sene Abdülhamit Güler, Cevat Özkaya, Samet Karagöz ve Gülcan Tezcan yer alıyor. Sağ olsunlar özellikle festivalimizin çatısını inşa etme anlamında çok ciddi katkıları ve emekleri oldu. Festivalde dolu dolu bir etkinlik takviminin inşa edilmesinde bizlere yardımcı olacaklar."

"Festival olma niyeti, gayreti ve cesareti önemli"

Yönetmen Abdülhamit Güler, "6 sene sonra festival olma niyeti, gayreti ve cesareti önemli. Tabii tam bu zaman zarfında danışma kurulunda yer almak da ayrı bir mesuliyet. Önemli bir aşamada, önemsediğimiz bir organizasyonda olmak mutluluk verici." diye konuştu.

Güler, programda film gösterimleri ve yarışmanın yanı sıra farklı etkinliklerin de yer alacağını dile getirdi.

Yarışma ödülleri ve verilen desteklerin artırıldığına işaret eden Güler, "Bir festivali bir yarışmadan ya da film günlerinden ayıran önemli nokta yapım desteğidir." ifadesini kullandı.

Festivalin ön değerlendirme jürisinde yer alan sinema yazarı Döndü Toker de sinemanın hem teorik hem de yapım ve çekim gibi pratik kısmıyla ilgilendiğini belirterek, "Sadece teoride kalmış bir sinema ya da sadece teorik olarak tartışılan bir sinemanın sinemacıları anlamakta ya da onlar için bir şey yapmakta yeterli olacağını düşünmüyorum. Sahada bir şekilde gözlenmesi ya da pratik edilmesi gerekiyor." dedi.

Toker, sinemacıların emek verdikleri filmlerini jüriye emanet ettiklerini, bu nedenle ön jüride yer almanın sorumluluğunu hissettiğini ve bütün ekibin bu heyecanı taşıdığını ifade etti.

Başvurular Film Freeway'den yapılacak

7. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular, bugünden başlayarak 30 Eylül'e kadar "www.filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek.

Festivalin İstanbullular için daha ulaşılabilir olması amacıyla gösterimler bu yıl hem Avrupa hem de Anadolu yakasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Engelli bireyler için erişilebilir özel gösterimlerin de yapılacağı festival kapsamında filmler, ayrıntılı alt yazı ve sesli betimlemeyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde, sinemada dijital dönüşüm, sinema tarihi ve sinema eleştirmenliği konulu panellerin yanı sıra sinemaya dair çeşitli workshop, masterclass ve usta-çırak buluşmaları düzenlenecek.

Festivalin ön değerlendirme jürisinde sinema yazarı Döndü Toker, yönetmen Ömer Dişbudak, gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş ile yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek yer alıyor.

Filmler 5 kategoride yarışacak

Bu yıl yarışmaya katılacak filmler, "Kurmaca", "Belgesel", "Animasyon", "Deneysel" ve "Lise" olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek.

"Kurmaca", "Belgesel" ve "Animasyon" kategorilerindeki en iyi filmler için 10 bin lira, "Deneysel" kategorisindeki en iyi film için ise 5 bin lira ödül verilecek.

"Lise" kategorisinin en iyi filmine 5 bin lira ve ilk 3 filme Online Sinema Eğitimi (OSE) Ödülü verilecek. Bir usta sinemacı anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü'nün sahibine ise 5 bin lira ödül takdim edilecek.

Kısa Film Yapım Desteği Ödülü olarak başvuran projeler arasından jürinin seçeceği senaryoya da OSE tarafından 20 bin lira yapım desteği sağlanacak.

Ödüller, 12 Kasım'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

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