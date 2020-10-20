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7. Çanakkale Bienali Sergileri Çevrimiçi Ziyarete Açıldı

19 Eylül’de açılışı yapılan “Takımyıldız” başlıklı 7. Çanakkale Bienali sergileri, 20 Ekim’den itibaren bir ay süreyle çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.

7. Çanakkale Bienali Sergileri Çevrimiçi Ziyarete Açıldı

CABININ küratörlüğünde Mahal’de gerçekleşen “Neye Benziyor?”, Azra Tüzünoğlu küratörlüğünde Kırmızı Konak ve Korfmann Kütüphanesi’ne yayılan “Hasarlı veya Tahrip Edilmiş: Kültür” ile Troya Müzesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Agah Uğur Koleksiyonu seçkisi “Hiç İstemeden ama Seve Seve” başlıklı sergiler, Çanakkale Bienali web sitesinden çevrimiçi erişime açıldı.

Dört hafta süreyle Pandemi ile mücadele önlemleri gözetilerek oluşturulan program çerçevesinde ziyaretçilerle buluşturulan 7. Çanakkale Bienali, 31 sanatçının farklı kavramsal çerçeveler ve kurgular etrafında bir araya getirilen eserlerinden oluşuyor. Birbiriyle kesişen ve etkileşen ilişkileri, iş birliklerini, paylaşımları ve iletişimleri odağına alan bienalin 4 mekâna yayılan sergileri bir ay süreyle çevrimiçi ziyarete açıldı.

Anahtar Kelimeler:
CABININAzra Tüzünoğlu7. Çanakkale Bienali Sergileri
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