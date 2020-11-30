Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri...
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki...
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde...
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...

65 yazar ve 30 çizerin kaleminden ''Merhaba Ben Kitap''

Çocuklar için daha iyi bir gelecek düşleyen, bu umudu herkesle paylaşma arzusuyla tek yürek olan 65 yazar ve 30 çizeri bir araya getiren Merhaba Ben Kitap, okuyan nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla yayına hazırlanan özel bir derleme.

65 yazar ve 30 çizerin kaleminden ''Merhaba Ben Kitap''

Merhaba Ben Kitap, bu derlemeye katkıda bulunan yazarların çocukluk ve ilk gençlik anılarına odaklanıyor; onların kitapla buluşma ve okuma sevgisi kazanma serüvenlerini gün yüzüne çıkarıyor. Yazılarını çoğunlukla okuma kültürü ve alışkanlığı üzerine temellendiren yazarlar, kitapların yaratıcı kişiliklerini nasıl etkilediğine, hayatı anlama ve anlamlandırma sürecinde onlara ne gibi katkılar sunduğuna ve yazarlık kariyerlerini oluştururken kitapların kendilerine nasıl yol gösterdiğine yönelik anlatılara, kısa öykülere imza atıyor. Metinleri bütünleyip esere renk katan görseller ise çocuklara okumayı çağrıştıran, onları okumaya heveslendiren, başlı başına ayrı bir sergiye konu olabilecek özgün resimlerden oluşuyor.
Okuma eylemini çocukların hayatında bir alışkanlığa dönüştürmek gibi son derece değerli bir hedefi bulunan Merhaba Ben Kitap, çocuk duyarlılığına uygun metinleri ve okuma tutkusunu perçinleyen nitelikli resimleriyle antoloji sayılabilecek özel bir çalışma.

''Kitap okumayı sevmenin, sevdirmenin şifrelerini merak ediyor musunuz? Kitaplarını ilgiyle okuduğumuz yazarlar nasıl iyi okur oldular? Nitelikli okur yetiştirmenin etkili yolları nelerdir? Altmış beş yazarın, otuz çizerin katılımıyla hazırlanan bu derleme, okuma sevgisini geliştirmek, kitapların büyülü dünyasına adım atmak için bir yol haritası.''

Mavisel Yener

''İşte sevdiğimiz, kitaplarını okuduğumuz hatta bazılarının kitaplarıyla büyüdüğümüz çocuk edebiyatının değerli isimlerinin okumayı sevme yolunda kitaplarla ilk kez 'Merhaba!'laştıkları büyülü anların öyküleri...''

Fatih Erdoğan

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Merhaba Ben KitapÇocuk Ve Gençlik Yayınları DerneğiKitap
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.