65 yazar ve 30 çizerin kaleminden ''Merhaba Ben Kitap''

Merhaba Ben Kitap, bu derlemeye katkıda bulunan yazarların çocukluk ve ilk gençlik anılarına odaklanıyor; onların kitapla buluşma ve okuma sevgisi kazanma serüvenlerini gün yüzüne çıkarıyor. Yazılarını çoğunlukla okuma kültürü ve alışkanlığı üzerine temellendiren yazarlar, kitapların yaratıcı kişiliklerini nasıl etkilediğine, hayatı anlama ve anlamlandırma sürecinde onlara ne gibi katkılar sunduğuna ve yazarlık kariyerlerini oluştururken kitapların kendilerine nasıl yol gösterdiğine yönelik anlatılara, kısa öykülere imza atıyor. Metinleri bütünleyip esere renk katan görseller ise çocuklara okumayı çağrıştıran, onları okumaya heveslendiren, başlı başına ayrı bir sergiye konu olabilecek özgün resimlerden oluşuyor.

Okuma eylemini çocukların hayatında bir alışkanlığa dönüştürmek gibi son derece değerli bir hedefi bulunan Merhaba Ben Kitap, çocuk duyarlılığına uygun metinleri ve okuma tutkusunu perçinleyen nitelikli resimleriyle antoloji sayılabilecek özel bir çalışma.

''Kitap okumayı sevmenin, sevdirmenin şifrelerini merak ediyor musunuz? Kitaplarını ilgiyle okuduğumuz yazarlar nasıl iyi okur oldular? Nitelikli okur yetiştirmenin etkili yolları nelerdir? Altmış beş yazarın, otuz çizerin katılımıyla hazırlanan bu derleme, okuma sevgisini geliştirmek, kitapların büyülü dünyasına adım atmak için bir yol haritası.''

Mavisel Yener

''İşte sevdiğimiz, kitaplarını okuduğumuz hatta bazılarının kitaplarıyla büyüdüğümüz çocuk edebiyatının değerli isimlerinin okumayı sevme yolunda kitaplarla ilk kez 'Merhaba!'laştıkları büyülü anların öyküleri...''

Fatih Erdoğan