"6. Safran Festivali"nde safran hasadı yapıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "6. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında hasat yapıldı.
Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, safranın ilçe için çok önemli olduğunu, geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile üretici İsmail Yılmaz da safranın önemini anlatan konuşma yaptı.
Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, safranlı içecek ve yiyecekler ikram edildi.
Etkinlik kapsamında safran tarlasında hasat yapıldı.
"İlk defa safran hasadına katıldım"
Etkinliğe katılan ABD vatandaşı Cristina Meier, , 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.
Safranbolu'ya 2 yıl önce de geldiğini belirten Meier, "İlk defa safran hasadına katıldım ve safran topladım. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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