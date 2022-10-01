59. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, aralarında Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Salih Kalyon, Selma Güneri, Ayça Ayşin Turan'ın da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Sanatçılar, üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, karanfil attı. Kortejde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Cam Piramit önünden başlayan kortej, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi. Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 59'uncusu düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak.

Festival, 8 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.