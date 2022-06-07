'50. İstanbul Müzik Festivali' başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "50. İstanbul Müzik Festivali", "İstanbul" temasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleşen festivalin açılış töreni ve konseri, çok sayıda sanatseverin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İKSV tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sunulan plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aslında buraya kendi plaketimizle gelmeliydik. İKSV'ye ödülü biz vermeliydik. Belki alkışlarınızla desteklersiniz. Sanatın farklı disiplinlerinde, 50 yıldır Kültür Bakanlığının asli işine destek veriyorsunuz. Sağ olun, var olun." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir festival yapmak istediğinde, kapısını ilk çaldığı kişinin merhum Şakir Eczacıbaşı olduğunu kaydeden Demircan, Bülent Eczacıbaşı ve Görgün Taner'in sanata her zaman destek verdiğini vurguladı.

"Festival henüz ilk yılında dünya prömiyerlerine ev sahipliği yaptı"

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da devam eden Beyoğlu Kültür Yolu festivaline işaret ederek, "Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağımız konserlerle bir parçası olduğumuz Beyoğlu Kültür Yolu etkinliğine başarılar diliyorum. Nejat Eczacıbaşı, İstanbul Festivali için hazırlıklara başladığında, aralarında festival sponsorumuz Borusan Holding'in kurucusu Asım Kocabıyık'ın da bulunduğu iş insanları ve sanat dünyasından isimlerle yola çıkmıştı." diye konuştu.

Vakfın ilk kez 1973'te İstanbul Festivali'ni düzenlediğini kaydeden Eczacıbaşı, şunları aktardı:

"1973'teki ilk İstanbul Festivali, sanatseverler için dünyaya açılan bir pencereydi. Festivalde uluslararası arenadan birçok önemli sanatçı ve topluluk konser vermiş, gösteriler yapmıştı. O zamanların en büyük yıldızları, Türkiye’nin gururu olan genç müzisyenlerle aynı sahnede buluşmuştu. Festival henüz ilk yılında dünya prömiyerlerine, özel projelere ev sahipliği yapmıştı. İlk festivalde oluşturduğu bu çizgiyi güçlendirerek sürdüren İKSV, geçtiğimiz 50 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından klasik müziğin önde gelen isimlerini İstanbul Müzik Festivali’nde bir araya getirdi. Genç yeteneklere alan açtı, kariyer gelişimleri için olanaklar yarattı."

Bülent Eczacıbaşı , festivalin 50 yıldır kesintisiz ve her koşulda izleyiciyle buluştuğunun altını çizerek, "(Festival) Eser siparişleriyle dünya kültür birikimine katkıda bulundu. Sanatçılar için deneyim paylaşımı imkanı yarattı. 50 yıl boyunca saygın konumunu korurken aynı zamanda sürekli olarak kendini yeniledi, yenilikçi, yaratıcı programlar sundu. İzleyicilerine yeni keşifler yapmanın zevkini yaşattı. Duygu ve düşünce dünyamızı derinleştirdi. Festivalimiz başarılarıyla ve topladığı övgülerle bize gurur verirken, biz de bu gururu izleyicimizle, sanatçılarla ve katkılarıyla festivalimizin sürekliliğini sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaştık."

Festivale 50 yıldır destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile festival sponsorlarına teşekkür eden Eczacıbaşı, "İstanbul müzik festivalinin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan tüm festival direktörlerine ve İKSV ekip üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.