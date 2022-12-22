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'5. Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali' başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Balkon Film tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali", 22-25 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

KÜLTÜR-SANAT 22.12.2022, 10:41
'5. Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali' başlıyor

Halkbankın sponsorluğunu üstlendiği ve bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen festivalin Atlas 1948 Sineması'ndaki açılışında, Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu'nun "Ah Yalan Dünyada" isimli belgeseli izleyiciyle buluşacak.

Gösterimin ardından düzenlenecek panelde, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, yakın arkadaşı Bayram Bilge Tokel ve Atalay Taşdiken, Festival Başkanı Faysal Soysal'ın yönetiminde konuşmacı olacak.

"Dostluk" kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayata yansımalarını çoğaltmak amacıyla yola çıkan festivalde, beş ayrı mekanda 27 ülkeden 48 kısa film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilecek.

Bu yıl 58 ülkeden 522 kısa filmin başvurduğu festivalin, "İnsani Bakış" belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından 15 bin liralık "Kızılay İnsani Bakış Ödülü" verilecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin ana yarışma seçkisinde de 3 yapıma ödül takdim edilecek. "En İyi Film" ödülü 30 bin lira, "Özel Jüri Ödülü" 15 bin lira, "Mansiyon Ödülü" ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü ise bu yıl 30 bin lira olacak. "40 Yıllık Hatır" seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına "Dostluk Ödülü" takdim edilecek.

Festival kapsamında "Onur Ödülü" Ayla Algan'a ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran oyuncu Yusuf Sezgin'e verilecek.

Avrupa Yakası'nda Atlas 1948 Sineması, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Sineması'nda gösterimlerin yapılacağı festivalin etkinlikleri ise yine Atlas 1948 Sineması, Akademi Beyoğlu ve Artizan Sanat'ta düzenlenecek.

Festivalin Kısa Film Yarışma seçkisinde de Türkiye'den "Salto-Mortale", İtalya'dan "End of September", Şili'den "Estrellas Del Desierto", Türkiye'den "Birlikte, Yalnız", İran'dan "War and Color", Kırgızistan'dan "Warrior", Türkiye'den "Birth of the Two Departeds", Türkiye'den "Babamın Öldüğü Gün", Finlandiya'dan "Nesting", Kanada'dan "Clara is Gone", ABD'den "Finis Terrae", Türkiye'den "Karıncanın Ayak İzleri", İrlanda'dan "Scrap", Afganistan'dan "Shabnam" ve Polonya'dan "Vyraj" filmleri yer alıyor.

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