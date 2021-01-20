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-5 Derecede Klip Çektiler

Yaptıkları müzikle her zaman kendine has işlere imza atan Aydilge ve Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, yepyeni bir şarkı için bir araya geldi. Bestesi Aydilge'ye, sözleri Aydilge ve Birol Namoğlu'na ait şarkının klip çekimleri ise kar ve soğuk sebebiyle oldukça zorlayıcı geçti.

-5 Derecede Klip Çektiler

Covid -19 salgını nedeniyle setteki herkesin test olmasını sağlayan ikili, tüm ekibin negatif çıkmasıyla derin bir oh çekti. Ancak kışın en soğuk gününe ve kar yağışına denk gelen çekimler sırasında bir türlü ısınamayan iki sanatçı, kuliste ısıtıcılar ve sıcak çay ile soğuğa dayanmaya çalıştı. 

Çok üşüyen bir sokak kedisini de kulise alan Aydilge ve Birol, onunla oynayarak ve sohbet ederek vakit geçirdiler. Dışarıdaki soğuk yetmezmiş gibi çekim sırasında da üzerlerine kar yağdırılan ikili, hastalanmamak için bol bol vitamin takviyesi de aldılar. "Parmak İzlerin" adlı şarkının çok yakında klibiyle beraber yayınlanacağını söyleyen ikili, ''Kardan adam ve kardan kadına dönüşmeden bu klibi atlatırsak, yılın en muazzam klibini izleyeceğinize eminiz''  diyerek zorlu set gününü tamamladılar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Magazin HaberleriAydilgeBirol Namoğlu
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