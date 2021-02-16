45'inci yıla özel şarkı!

Yıllardır şarkıları dillere dolanan ve güçlü sesi ile beğeni toplayan usta yorumcu Yeliz, ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı düzenlemesinde Alper Atakan imzası olan Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısı "Beni Vur"u yeniden yorumladı. Yeliz, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na bestesi Ahmet Kaya'ya ait olan 1995 yılında Ahmet Kaya tarafından yorumlanan "Beni Vur" yıllar sonra 45. sanat yılına özel olarak single olarak müzikseverlerle buluşturdu.

Ünlü yönetmen Erkan Nas’ın yönetmeninde İstanbul sokaklarında çekilen klibi yayınlandığı an itibariyle Ahmet Kaya hayranları tarafından güzel yorumlar alan ve en çok paylaşılan şarkılar arasına girmesi nedeniyle hayli mutlu olan Yeliz "Ahmet Kaya gibi bir ustanın şarkısını yorumlamak büyük onur. Şarkıyı bana emanet eden ailesine, benim yorumuma sahip çıkan Ahmet Kaya hayranlarına da sonsuz teşekkür ediyorum. Yokluğunun 19. uncu yılında ustaya benden de özlemle selam olsun... " diyerek duygularını dile getirdi.

45'inci sanat yılını kutlayan Yeliz, Safa Gülsoy'un, objektifine verdiği pozlarla kulaklara olduğu kadar güzelliği ile göz doldururken "Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğruysa bunları hayatında var edenler her zaman kalıcı olur." dedi.