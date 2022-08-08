'43. Manaki Kardeşler Film Festivali' 19 Ağustos'ta başlayacak

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteklediği Balkanlar'ın ilk kameramanları olarak kabul edilen "Manaki Kardeşler" adına Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde geleneksel olarak düzenlenen "43. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali", 19-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında, festivalin detayları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Festival Direktörü Simeon Moni Damevski, yaptığı açıklamada, festivali düzenleme şartlarının bu yıl önemli ölçüde iyileştirildiğini söyledi.

Ödül sahibi yıldızların film festivalinde bulunacağını belirten Damevski, aralarında Türk oyuncu Melisa Sözen de olmak üzere Türk dizilerinde yer alan oyuncuların da festivalin bir parçası olacağını dile getirdi.

Festivalin ana programında bu yıl 14 uzun ve 12 kısa metrajlı filmin yanı sıra öğrenci programı yapılacağı da bildirildi.

Kuzey Makedonya Film Yapımcıları Derneğince Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski himayelerinde düzenlenen festival, YEE'nin yanı sıra Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı, Manastır Belediyesi ve farklı kurum-kuruluşlarca destekleniyor.

Yanaki ve Мilton Manaki'nin çalışmalarının anısına yapılıyor

Festival, Manastır şehrindeki Kültür Evi, Manaki Sineması ve Subay Evi olmak üzere üç farklı konumda gerçekleştirilecek.

İlki 1979'da yapılan festival, Yanaki ve Мilton Manaki'nin çalışmalarının anısına düzenleniyor.

Film festivaline isimleri verilen Yanaki ve Milton Manaki kardeşler, 20. yüzyılın başında Makedonya'da fotoğrafçılıkla uğraşırken Balkan coğrafyasının ilk kameramanları olarak tanındı.

Yanaki Manaki'nin İngiltere'den getirdiği kamera ile ilk çekimlerini yapan iki kardeş, bölgedeki yerel gelişmeler, gelenek ve göreneklerin yanı sıra Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmed Reşat'ın Selanik ve Manastır ziyaretlerini de kaydetti.

İki kardeşin kaydettiği görüntülerin tamamı "Makedonya Kinoteka" arşivinde saklanıyor.